Банда-Ачех, Индонезия, 23 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки выявили 160 случаев смерти от COVID-19, наибольшее число смертей произошло в провинции Ачех, сообщает Kompas.

U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Jordon R. Beesle Ачех. Индонезия

Наибольшее число смертей от COVID-19 выявлено в провинции Ачех (23 случая), провинции Восточная Ява (22 случая), Бали (16 случаев), Центральная Ява (16 случаев) и Западная Ява (13 случаев).

Всего эпидемия унесла жизни 141 114 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 46 980 347 человек или 22,5% населения страны.