Таллин, 23 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум.

Дарья Драй ИА REGNUM Нарва

Вечером 22 сентября в Эстонии началась астрономическая осень, и по многолетней традиции Нарва вступила в права «осенней столицы». Об этом говорится на странице нарвской мэрии в социальной сети Facebook.

Отмечается, что на протяжении трех месяцев город станет центром культурной жизни республики. В период с 22 сентября по 21 декабря на разных городских площадках пройдет множество музыкальных концертов, театральных представлений, выставок и фестивалей.

Календарь культурных событий «осенней столицы» 22 сентября на сцене местного Концертного дома «Женева» открыл концерт Нарвского симфонического оркестра «От Баха до Морриконе». До концерта представители Таллина и «летней столицы Эстонии» Пярну передали Нарве символический жезл.

Любителям театрального искусства «осенняя столица» предложит спектакли разных жанров. 11 октября, в рамках фестиваля «Золотая Маска в Эстонии», в Нарве будет показан спектакль «Танцпол» в исполнении актеров театра «Балет-Москва». Русский театр Эстонии также предложит свои постановки, которые можно будет увидеть в Нарве. Творческое объединение «Teine Laine» представит зрителю спектакль «Небесные всадники».

С 18 по 24 октября состоится Неделя Северных стран, которая предлагает разнообразную программу: выставки, фильмы, тематические встречи и дискуссии.

На начало ноября запланирован рок-фестиваль «Грачи улетели», концерты джазовой музыки в рамках фестиваля «IDeeJazz», уникальный концерт к юбилею великих композиторов в исполнении Максима Дунаевского.

Любителей истории в ноябре ожидает международный исторический фестиваль «Зимняя баталия», на котором будет представлена реконструкция сражения между русскими и шведскими войсками времен Северной войны.

В конце ноября свой третий сезон в Нарве проведет фестиваль KinoFF, в рамках которого зрителям будут представлены киноленты, которые заявили о себе на международных фестивалях, а также и спецпоказы фильмов эстонских режиссеров.

Одним из ярких спортивных событий станет Ночной забег Neptunas, который пройдет 18 декабря в Нарве.

Завершающим аккордом культурной программы «Осенней столицы» Эстонии станет гала-концерт 21 декабря. В этот день Нарва передаст титул городу Отепя — «зимней столице» Эстонии.