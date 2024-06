Чикаго, США, 23 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Фронтмен американской альтернативной рок-группы The Smashing Pumkins Билли Корган заявил, что 29 сентября откроет онлайн-аукцион на маркетплейсе Reverb, где будет продавать свою личную коллекцию из музыкальных инструментов, которая насчитывает более 100 единиц. Об этом информирует портал NME.

Rogelio A. Galaviz C Билли Корган

Список продаваемых инструментов включает различные синтезаторы, гитары, усилители, педали эффектов и остальные принадлежности, с которыми Билли Корган записывал и представлял на концертах альбомы The Smashing Pumpkins на протяжении их 33-летней истории. Синтезатор Kurzweil K2500 также попал под продажу, с ним Корган записывал альбомы «Adore» в 1998-м и «Machine» в 2000-м, а также проводил концертный тур в поддержку «Mellon Collie And The Infinite Sadness» 1995-го года. На аукцион была выставлена кастомизированная гитара Yamaha SA2200, которая была использована в сессионной записи альбома «Oceana» 2012 года.

Отметим, что Билли Корган уже сотрудничал с маркетплейсом Reverb в 2017 году, тогда он выставил на продажу более 150 единиц музыкального снаряжения. Ранее в этом месяце Smashing Pumpkins вернулись на сцену после долгого перерыва, возглавив фестиваль Riot Fest в Чикаго. Во время своего двухчасового выступления впервые за 27 лет была исполнена песня «Quiet» с их прорывного альбома «Siamese Dream» 1993 года.