Билли Корган избавиться от музыкальных инструментов Smashing Pumpkins
Чикаго, США, 23 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Фронтмен американской альтернативной рок-группы The Smashing Pumkins Билли Корган заявил, что 29 сентября откроет онлайн-аукцион на маркетплейсе Reverb, где будет продавать свою личную коллекцию из музыкальных инструментов, которая насчитывает более 100 единиц. Об этом информирует портал NME.
Список продаваемых инструментов включает различные синтезаторы, гитары, усилители, педали эффектов и остальные принадлежности, с которыми Билли Корган записывал и представлял на концертах альбомы The Smashing Pumpkins на протяжении их 33-летней истории. Синтезатор Kurzweil K2500 также попал под продажу, с ним Корган записывал альбомы «Adore» в 1998-м и «Machine» в 2000-м, а также проводил концертный тур в поддержку «Mellon Collie And The Infinite Sadness» 1995-го года. На аукцион была выставлена кастомизированная гитара Yamaha SA2200, которая была использована в сессионной записи альбома «Oceana» 2012 года.
Отметим, что Билли Корган уже сотрудничал с маркетплейсом Reverb в 2017 году, тогда он выставил на продажу более 150 единиц музыкального снаряжения. Ранее в этом месяце Smashing Pumpkins вернулись на сцену после долгого перерыва, возглавив фестиваль Riot Fest в Чикаго. Во время своего двухчасового выступления впервые за 27 лет была исполнена песня «Quiet» с их прорывного альбома «Siamese Dream» 1993 года.