Таллин, 23 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Enefit Green, дочерняя фирма эстонской энергетической госкорпорации Eesti Energia, готовится к приватизации и выходу на биржу. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Pxhere.com Энергия

Будет продано 49% акций, контрольный пакет останется в руках у государства. Сроки выхода акций компании на Таллинскую фондовую биржу пока не определены и будут зависеть от ситуации в мировой экономике и на зависящих от нее фондовых рынках.

«Предложение акций Enefit Green впервые даст жителям Эстонии возможность инвестировать в национальную энергетическую компанию и принять прямое участие в ее развитии», — отметил председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

Сообщается, что основным организатором розничного предложения акций выступит шведский Swedbank, а агентом по продаже — эстонский банк LHV.

Enefit Green в 2020 году произвела 1,4 тераватт/часов электроэнергии. В Эстонии, Латвии, Литве и Польше предприятию принадлежат в общей сложности 22 ветропарка, 38 солнечных электростанций, четыре ТЭЦ, завод по производству топливных гранул и гидроэлектростанция. Это крупнейшее предприятие «зеленой энергетики» Прибалтики.

В 2020 году прибыль Enefit Green до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 110 млн евро при обороте 163 млн евро.