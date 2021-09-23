Уфа, 23 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Условия участия соотечественников в программе переселения смягчены в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Gov39.ru Памятка соотечественникам-переселенцам

Сообщается, что в сентябре правительством России утвердило новую редакцию подпрограммы переселения соотечественников на 2021−2026 годы, которая была разработана министерством семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Отмечается, что в региональной подпрограмме переселения соотечественников, проживающих за рубежом, были смягчены условия и требования к участию соотечественников в подпрограмме. В частности, были отменены ограничения по сферам работы.

Так, ранее нужны были специалисты в сферах образования, спорта, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и сельского хозяйства. Кроме этого, были отменены ограничения к трудовому стажу и опыту работы: раньше требовалось не менее одного года и два года соответственно.

«Основная наша задача — это приток квалифицированных кадров, наших соотечественников, которые будут работать в сферах экономики Башкирии. Запланировано ежегодное привлечение не менее 75 сограждан. Только с начало этого года в республику прибыло 40 человек, из них 16 — участники подпрограммы, 24 — члены их семей», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты Башкирии Юрия Мельникова.

Сообщается, что в период реализации этой подпрограммы с 2018 года в Башкирию прибыли 279 человек, которые официально имеют статус — соотечественник.

Подпрограммой предусмотрена возможность переезда в муниципалитеты Башкирии, в которых имеются вакантные рабочие места.