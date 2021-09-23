Новосибирск, 23 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области к зиме подготовлено более 15 тысяч жилых домов, 1154 котельных, 4110 километров тепловых сетей, 10 190 километров сетей водоснабжения. Такие данные были озвучены на пресс-конференции сегодня, 23 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

По официальным данным, на коммунальных котельных региона запас твёрдого топлива составляет 131 тысячу тонн, ещё около 50 тыс. тонн угля — на районных складах, складах поставщиков угля. Общий запас твердого топлива — 119% от нормативного.

На подготовку к отопительному периоду муниципальным образованиям Новосибирской области предусмотрена государственная поддержка — 2 миллиарда 810 миллионов рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что все детские сады и школы Новосибирской области подключили к теплу.