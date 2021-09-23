Вашингтон, 23 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Ролевой экшен Minecraft Dungeons перестал быть эксклюзивом магазина Microsoft Store. Об этом 23 сентября сообщает издание PC Gamer.

Minecraft: Dungeons

Спустя год после оригинального релиза Minecraft Dungeons вышла в Steam. Сейчас у игры «очень положительные» оценки от пользователей.

Добавим, что Dungeons — это спин-офф популярной игры-песочницы Minecraft. В нём геймеры исследуют подземелья, сражаются с ордами противников и собирают различное снаряжение.