Барнаул, 23 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 809, причём 155 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 59 137 пациентов (+115 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1381 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 99 находятся в тяжёлом состоянии (-19 за сутки), 43 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+7 сутки).

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