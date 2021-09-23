Москва, 23 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Если сравнивать банковские ставки по ипотечным и потребительским кредитам несколько лет назад и сегодня, то следует отметить их общее заметное снижение, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Ипотечные кредиты, как правило, носят более долгосрочный характер по сравнению с потребительскими, в среднем их берут на 20−25 лет, с возможностью досрочного погашения и сокращения своей долговой нагрузки в более короткие сроки.

Обычная ставка по ипотеке, например, в 2015 году составляла в среднем по стране 13,5−15%, при ключевой ставке ЦБ РФ в 12,5%. Потребительский кредит выдавали в то же время под 18−19% годовых, а рефинансировали по ставке до 13,9%.

На сегодня актуальная ставка ЦБ РФ составляет 6,75%, средняя ставка по ипотеке (на вторичном рынке) 8,3%-8,7%, рефинансирование ипотечных кредитов возможно осуществить по ставке от 7,9% до 8,7%.

Потребительский кредит сейчас можно оформить по ставке от 10% до 17%, а рефинансировать его под 7,9−8,5%, в зависимости от банка, наличия или отсутствия страховки и прочих выплат.

При рефинансировании имеющегося кредита заемщик полностью или частично погашает свой долг в банке за счет другого займа из этого же или другого банка, полученного на более выгодных условиях, с более низкими процентными ставками. Это позволяет существенно сократить долговую нагрузку и быстрее погасить свои обязательства перед кредитной организацией.

Бывает, конечно, что сумма страховки и прочих дополнительных затрат на новый займ выше, чем выгода от меньших процентов, а новый кредитный договор исключает или ограничивает возможность досрочного погашения.

Тогда рефинансирование человеку не так выгодно, как может казаться на первый взгляд. Но на длительных сроках и большой разнице ставок первого кредита и рефинансируемого (от 3,5%) это все-таки выгодная манипуляция.

При всем этом, рефинансирование — процедура небыстрая и довольно трудозатратная. Особенно по ипотечному кредиту. Совершить все этапы перехода на лучшие условия можно, зачастую, в лучшем случае только более чем за месяц.

Четких сроков, в которые банки должны были бы решить вопросы клиентов, совершающие переходы, на общем, законодательном уровне нет. А это может нести материальные потери средств заемщика.

Новый законопроект, который предложила ФАС для улучшения условий рефинансирования заемщиков по ипотечным кредитам, предполагает сокращение сроков до пяти календарных дней — для предоставления банком информации о размере текущей задолженности, до 10 рабочих дней — на выдачу закладных, подача документов о погашении записи об ипотеке должна состояться в срок до 10 рабочих дней.

Законодательно упрощение рефинансирования ипотеки — это положительный шаг. Заемщики, имея возможность воспользоваться кредитным продуктом в виде рефинансирования, при выполнении всеми структурами полагающихся сроков, смогут более детально рассчитывать свои финансы и не терять в таком количестве деньги и время», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России предложили упростить процедуру рефинансирования ипотечных кредитов.

Читайте также: В России предложили упростить рефинансирование ипотеки