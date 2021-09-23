Киев, 23 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Украинский футболист Артём Милевский объявил о завершении карьеры. Об этом 23 сентября Милевский рассказал на своём YouTube-канале.

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«Вот и пришло время прощаться с большим футболом. Я долго этого боялся. Долго уходил от этого. Были у меня варианты, были предложения. Но, наверное, я говорю себе: «Хватит», — сказал Милевский.

Милевский завершил карьеру футболиста в возрасте 36 лет. Он играл за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватский «Хайдук», румынскую «Конкордию», белорусский «Динамо-Брест», российский «Тосно», венгерскую «Кишварду» и украинский «Минай».

Милевский трижды стал чемпионом Украины, выиграл четыре Кубка и три Суперкубка Украины. В Белоруссии он выиграл чемпионат, Кубок и три Суперкубка.