Таллин, 23 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. То, что парламент Эстонии начинает обсуждение и принятие государственного бюджета на следующий год лишь середины сентября, не позволяет главному законодательному органу страны делать это спокойно и качественно.

MarsBars Бюджет

Об этом спикер парламента Эстонии и председатель входящей в правительство Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью ERR.

«Думаю, что даже две дополнительные недели намного улучшили бы работу, если бы можно было начинать с середины августа», — убежден политик, который, по его словам, шесть последних лет участвовал в обсуждении госбюджета и поэтому знает, о чем речь.

Он также добавил, что летний экономический прогноз министерства финансов, на основании которого затем формируется бюджет, мог бы поступать в правительство Эстонии раньше: «В принципе, у правящей коалиции в лучшем случае остается 14−16 дней для обсуждения бюджета, после чего чиновники министерства финансов начинают его компоновать».

Ратас также не счел правильной ситуацию, когда на правительственном уровне государственный бюджет обсуждается два раза в год — весной и осенью: «Думаю, что в парламенте можно было бы обсудить возможность составлять бюджет и стратегию одновременно, то есть осенью».

По словам Ратаса, его беспокойство связано с тем, что бюджет Эстонии 2022 года будет непростым и требует серьезного отношения к его составлению.