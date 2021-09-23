Вашингтон, 23 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс пожаловалась своему адвокату, что её отец Джеймс Спирс пытался забрать её детей. Об этом 23 сентября пишет издание The Sun.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

По данным издания, заявление певицы было записано ещё в 2009 году. «Я звоню снова, потому что хочу прояснить, что в процессе отмены опеки мой отец несколько раз угрожал мне, что, он заберет моих детей», — говорит Спирс.

Добавим, что аудиосообщение будет использовано в документальном фильме об опеке над Бритни Спирс. Кинолента выйдет 28 сентября 2021 года на платформе Netflix.