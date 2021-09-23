Вольск, Саратовская область, 23 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В медицинское учреждение города Вольска Саратовской области поступила 12-летняя девочка с симптомами отравления алкоголем. Данное сообщение было размещено в интернете. Следственные органы организовали проверку.

Leonid Mamchenkov Дети и алкоголь

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения в состоянии комы. В результате медицинского обследования у нее диагностировали отравление алкоголем.

ИА REGNUM напоминает, в России с 2008 по 2020 год потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 год снизилась на 60%.

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