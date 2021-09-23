Тула, 23 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Предсерийные образцы нового внедорожника Haval Dargo начали выпускать на предприятии Great Wall в Тульской области. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Haval Haval Big Dog (Dargo)

Отмечается, что изменились сертификационные документы на внедорожник. Так, официальным изготовителем Haval Dargo теперь указано предприятие «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус», которое расположено в Тульской области.

Это указывает на то, что модели смогут выпускать на территории России. Кроме того, это говорит о том, что первые сертифицируемые экземпляры уже выпущены. Они понадобятся для сертификации внедорожника в России.

В Китае данная модель известна под названием Haval Big Dog (DaGou). Длина новинки составляет 4620 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1780 мм. Размер колесной базы равен 2738 мм. На авторынке Китая модель продается по цене от 119,9 тыс. юаней (1 367 970 рублей).

Ранее Haval представил на китайском авторынке обновленный внедорожник H9 2022 модельного года.

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