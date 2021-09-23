Нью-Йорк, США, , 14:22 — REGNUM Главы МИД Южной Кореи и США обсудили возможность возобновления сотрудничества с КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

По их словам, переговоры между министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном и госсекретарём США Энтони Блинкеном состоялись 22 сентября в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Известно, что представители двух стран поделились оценками нынешней ситуации на Корейском полуострове, выразили понимание насущной необходимости диалога для существенного прогресса в построении мира в регионе.

Чон Ый Ён и Энтони Блинкен также подтвердили важность двустороннего альянса, который является основой мира, стабильности и процветания в Северо-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанском регионе и во всём мире.

Они договорились продолжить совместную работу по укреплению двустороннего сотрудничества в борьбе с изменением климата, борьбе с пандемией коронавируса и в решении других глобальных проблем.