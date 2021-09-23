Волгоград, 23 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. План по вводу орошаемых участков в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» перевыполнила в 2021 году Волгоградская область, сообщает 23 сентября пресс-служба администрации региона.

Орошение

Участие в проекте принимают сельхозорганизации, составляющие базис агрокомплекса что Волгоградская область. Планировалось, что они построят 1,3 тысячи га орошаемых участков. По итогам реализации проекта площадь улучшаемых земель превысила 1,4 тысячи гектаров.

На реализацию плана мелиорации сельхозпредприятиям выделено более 133 млн рублей субсидий. В целом по различным программам в 2021 году в Волгоградской области предстоит ввести в эксплуатацию не менее 7,3 тысячи га орошаемых участков, на эти цели предусмотрено порядка 611 млн рублей.

С 2014 года площадь орошаемых участков в регионе выросла более чем в два раза. По итогам 2020 года она составила 67,1 тысячи гектаров.