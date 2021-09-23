Севастополь, 23 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя. Об этом сообщили СМИ 23 сентября

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, обыски. Ожидается, что будет возбуждено уголовное дело», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Пока официальной информации о проведении мероприятий в департаменте не поступало.

Между тем, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с критикой работы департамента в связи со срывом сроков подготовки документов по предоставлению субсидий сельхозпредприятиям.