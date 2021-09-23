Петрозаводск, 23 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Республике Карелия сохраняется достаточно высокая заболеваемость и смертность от COVID-19, констатировал на заседании правительства региона глава республики Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rk.karelia.ru Артур Парфенчиков

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По словам главы региона, в республике довольно много тяжелых случаев заболевания и достаточно высокая смертность.

«Она выше, если говорить о соотношении числа заболевших и умерших, чем в сложный период ноябрь-февраль. И, несмотря на то, что позади лето, и иммунитет граждан достаточно в хорошем состоянии находится, мы видим, что мутация штаммов вируса влечет достаточно серьезные последствия, особенно для лиц старшего возраста. Есть летальные случаи среди достаточно молодого населения, до 40 лет», — сказал Парфенчиков.

Тяжесть заболевания, летальные исходы коррелируют с уровнем вакцинации, указал глава республики. Региональные власти видят, что болеют и погибают, в подавляющем большинстве, люди, которые не прошли вакцинацию.

«Уровень вакцинации, за поседении три месяца упал, по сравнению с июлем, фактически в три раза. Большинство граждан не вакцинировано, даже лица старше 60 лет», — констатировал глава региона.

Отметим, по данным оперштаба, всего с начала пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразилось 64 511 человек, из них за минувшие сутки положительный тест на COVID-19 получили 180 человек. Это на 15 человек больше, чем днем ранее. Выздоровел с начала пандемии 61 361 житель, в том числе 171 пациент был выписан по выздоровлению 22 сентября. Умерли в Карелии 845 жителей, в том числе три летальных исхода были зарегистрированы за минувшие сутки. Таким образом, летальность составляет 1,3%.

В стационарах республики на лечении находятся 670 пациентов. Из них у 46 человек состояние оценивается как тяжелое, в том числе у двух привитых от коронавируса, состояние четырех медики оценивают как крайне тяжелое, двое подключены к ИВЛ.