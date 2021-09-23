Красногорск, 23 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. С начала сентября 2021 года сельхозпроизводителям предоставили еще 213 гектар земли в трех городских округах Подмосковья. Такие цифры 23 сентября приводятся на сайте правительства Московской области.

Сельское хозяйство

Речь идет о земельном участке площадью 16,1 гектаров у села Подьячево в Дмитровском округе, 4,99 гектара вблизи деревни Петровское Раменского округа, а также 191,8 гектаров вблизи деревни Борисовка городского округа Шаховская, отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«Всего с начала года в рамках программы государственной поддержки развития сельского хозяйства в Подмосковье сельхозпроизводителям переданы 35 земельных участков общей площадью более 1,7 тыс. гектаров. Земельные участки, принадлежащие Московской области, в аренду на срок до 5 лет получили 19 сельхозпроизводителей в 11 городских округах Подмосковья», — сообщила Адигамова.