Нижний Новгород, 23 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» запатентовала низкопольный электробус среднего класса под названием e-CityMAX-9. Об этом сообщает издание Drom.ru.

Gazgroup.ru Электробус («Группа ГАЗ»)

Стоит отметить, что это новый тип автобусов для «ГАЗ». Ранее предприятие выпускало электробусы только большого класса ЛиАЗ-6274.

Судя по патентным изображениям, новый электробус будет выполнен в кузове CityMAX-9. Данная модель, оснащенная дизельным двигателем «ЯМЗ-534» объёмом 4,4 л, была представлена в сентябре на выставке «Комтранс-2021» в Москве.

Ожидается, что дебют e-CityMAX-9 пройдет в следующем году. Модель предназначена для регионов России, где оказались не востребованы большие электробусы «ЛиАЗ-6274».

Напомним, в сентябре «Группа ГАЗ» в Подмосковье в рамках международной выставки Comtrans 2021 представила электробусы на водородных топливных элементах.

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