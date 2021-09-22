Калуга, 22 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев 21 сентября провёл личный приём. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, к главе города обратилась жительница дома №58 по улице Салтыкова-Щедрина по вопросу проведения текущего ремонта.

Пресс-служба Городской думы Калуги Дома №58 по улице Салтыкова-Щедрина в Калуге

Двухэтажный дом был построен в 1951 году, конструктивные элементы изношены. В доме всего 12 квартир и накопить необходимую сумму на капремонт очень сложно. Текущий ремонт не проводился уже много лет: в доме протекают трубы, вода подмывает отмостку, заливает квартиры и подъезды, требует замены и одна из входных дверей.

«Старый жилой фонд — это одна из наиболее острых проблем нашего города. Дом послевоенной постройки и ремонт ему, конечно необходим, но таких домов в Калуге очень много, — отметил Юрий Моисеев. — Отремонтировать все сразу невозможно, поэтому будем двигаться поэтапно. На первом этапе необходимо обследовать дом и провести работы по текущему ремонту, чтобы обеспечить людям нормальные условия проживания».

Сотрудники управления ЖКХ в ближайшее время проведут обследование дома, затем силами МБУ «Служба жилищного обеспечения» будут выполнены те ремонтные работы, которые возможно выполнить в рамках содержания общего имущества.

Также будет организовано общее собрание собственников, на котором необходимо будет принять решение о видах, объёмах ремонтных работ и порядке их финансирования.