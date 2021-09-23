Барселона, Испания, 23 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Главным тренером «Барселоны» может стать бывший французский футболист Тьерри Анри. Об этом 23 сентября сообщает Mundo Deportivo.

Www.asmonaco.com Тьерри Анри

Отмечается, что «Барселона» рассматривает вариант с приглашением Анри на пост главного тренера клуба вместо Рональда Кумана.

Последним местом работы Анри был канадский «Монреаль Импэкт», который он возглавлял с ноября 2019 по февраль 2021 года. Также он был главным тренером «Монако» с октября 2018 по январь 2019 года.

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