Майминский район, Алтай, 23 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Наибольший прирост зафиксирован в Майминском и Онгудайском районах, где диагноз подтвердился у 12 и 9 местных жителей соответственно. Таким образом, общее число подтверждённых случаев с начала пандемии достигло 21 368.

«По данным на 23 сентября, за весь период в регионе выздоровели 20 324 человека. На стационарном лечении находятся 167 пациентов», — отметили в управлении.