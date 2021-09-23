Москва, 23 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса и введенные на ее основе локдауны в России, странах ЕС и США серьезно «подкосили» туристический бизнес во всем мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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«По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) общий поток внутренних туристов в России по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом сократился на 35−40% до 40 млн человек.

Многие зарубежные направления летом и в осенне-зимнем сезоне 2020 года были закрыты. Выездной туризм испытал падение на 77,5% — Россия потеряла 4,7 млн иностранных туристов. Снижение доходности по туристическому бизнесу за 2020 год достигло в среднем 60%.

Несмотря на меры поддержки, оказанные в пандемию субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), работающих в этом секторе экономики, со стороны государства, состояние туристической отрасли в 2020 году было кризисным.

В настоящее время туристическая отрасль России пытается активно подняться и достичь докризисного уровня. Увеличение количества стран, открываемых для посещения туристами, маршрутов авиасообщений происходит с учетом эпидемиологической обстановки в стране и взаимного признания ее эффективности.

В августе-сентябре вся активность туроператоров была сосредоточена на пяти основных туристических направлениях: Турции, ОАЭ, Кубе, Мальдивах и Танзании. В настоящее время эти направления расширяются. 22 сентября на заседании оперативного штаба принято решение о возобновлении сообщений с ещё пятью странами.

На сегодняшний день 55 странами дальнего зарубежья перешли на мягкие ограничения для туристов из России, В 31 стране действуют умеренные ограничения. Выбор теста, сертификата либо карантина по прибытии определяется каждой страной.

Это оказывает благоприятное влияние на восстановление туристического сектора, роста его доходности после периода пандемии и снижения спроса на зарубежные поездки и отдых.

При этом повышенный спрос на туры за границу сопровождается ростом цен. В среднем, рост цен составляет 25%. По данным Ростуризма, темпы восстановления туристической отрасли в России в этом году являются одними из лучших в мире», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 5 октября 2021 года возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией.

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