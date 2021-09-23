Новосибирск, 23 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области стартовал отопительный период. К теплу подключено большинство объектов социальной инфраструктуры, 100% школ и детсадов. Запуск системы отопления продлится до 30 сентября. Об этом было сказано на пресс-конференции сегодня, 23 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отопительный сезон

Напомним, отопительный сезон в Новосибирской области начался 20 сентября и продлится до 30 сентября.

По информации муниципальных районов и городских округов, на 22 сентября 91% объектов социальной сферы подключены к системе отопления, при этом школы, детские сады — на 100%. Также подключено 90% жилого фонда. В Новосибирске школы и детские сады также подключены к системе отопления на 100%.