Набережные Челны, Татарстан, 23 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Вечером 22 сентября под окном одного из домов района Новая часть города Набережные Челны обнаружили трехлетнего ребенка с признаками падения с высоты. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Открытое окно

По версии следствия, мальчик играл в комнате в своей кроватке с игрушками. При этом кроватка стояла около окна. Бабушка вышла на кухню за водой для ребенка, и уже на кухне услышала плачь. Вернувшись, она обнаружила, что мальчика в кроватке нет, а окно открыто. Женщина сразу же выбежала на улицу и увидела внука под окнами. Бабушка взяла малыша на руки, вернулась в квартиру и вызвала скорую помощь.

У ребенка имелись телесные повреждения в виде малой субдуральной гематомы затылочной области, ушиб легкого, перелом затылочной кости с переходом на основание черепа. Мальчика госпитализировали.

ИА REGNUM напоминает, в городе Набережные Челны вечером 13 сентября под балконными пролетами одного из домов района ГЭС обнаружили двухлетнего ребенка с признаками падения с высоты. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и параорбитальную гематому.

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