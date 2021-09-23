Красногорск, , 14:12 — REGNUM Новый детский сад в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска планируется открыть в начале 2022 года. Об этом 23 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад City-yaroslavl.ru

Учреждение рассчитано на 235 мест. На данный момент строительная готовность объекта составляет 60%. Завершаются фасадные и кровельные работы, отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«В садике создадут все условия для развития малышей. Здесь будет 10 индивидуальных групп. В здании также предусмотрены кружковые, музыкальный и спортивный залы, медицинские помещения», — сказал Локтев.

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