Уфа, 23 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нападения на двух медиков возбуждено в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, 36-летний подозреваемый житель Югры был доставлен в городскую клиническую больницу № 21 г. Уфы с предварительным диагнозом «отравление неустановленным веществом».

Следователи считают, что врачи попытались оказать мужчине медицинскую помощь, при этом подозреваемый нецензурно выражался и применил насилие к врачу-токсикологу, в результате врач получил перелом руки.

В материалах уголовного дела также указано, что подозреваемый много раз ударил врача-реаниматолога республиканской станции скорой медицинской помощи, после того, как врач пришел на помощь своему коллеге.

Сообщается, что затем подозреваемый покинул медучреждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. Следователи установили местонахождение подозреваемого, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечение.

Расследование дела продолжается.