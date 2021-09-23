Мадрид, 23 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Автономное сообщество Мадрид выходит на новый этап роста и привлечения инициатив, вызывающих интерес во всём мире. Об этом в своей статье для газеты La Razón написала глава правительства региона Исабель Диас Аюсо.

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«Сегодня Мадрид, благодаря тому, что он преодолевает трудности, выходит на новый этап роста, энтузиазма и привлечения проектов и инициатив, которые с удивлением и интересом воспринимаются во всем мире. В последние месяцы мы не перестаем получать приглашения со всего мира для объяснения мадридской модели [развития]», — написала Аюсо.

По её словам, свежие данные показывают текущий этап, который переживает Мадрид: «[Это] занятость, иностранные инвестиции, экономический рост, создание новых компаний, улучшение розничных продаж, театральные и музыкальные премьеры, новые культурные предложения с международным влиянием, проведение первоклассных спортивных мероприятий, новый туризм и гастрономические проекты. В ближайшие годы Мадрид ждет подлинная реконструкция, которая поразит мир».

Аюсо подчеркнула, что Мадрид «сел на поезд, который идёт полным ходом».