Москва, , 14:10 — REGNUM Рабочую встречу с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым проведет 23 сентября в формате онлайн президент Владимир Путин. Об этом 23 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Евстифеев Kremlin.ru

«Несколько встреч в режиме видеоконференции (запланированы у президента), одну из них мы покажем. Он продолжит региональные дела, сегодня будет Марий Эл, он (российский лидер) встретится с главой республики (Александром) Евстифеевым», — сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что в остальном на 23 сентября у главы Российского государства намечена работа непубличного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент решения об участии в очном формате президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20), который состоится в Риме в конце октября, пока нет.