Кострома, 23 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Нидерландская фирма «Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.» приостановила поставку заказов, связанных со строительством корпусов нефтеналивных танкеров на Костромской верфи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил советник генерального директора предприятия Андрей Бабин.

Наталья Диева Костромская верфь

«У голландцев есть очень жёсткие требования к партнёрам, которые строят для них корабли. Главная установка — у владельцев предприятий не должно быть банкротства, проблем с законом, имущество предприятий должно принадлежать владельцам. Ситуация на верфи сейчас прямо противоположная. Они приостановили заключение контрактов с Костромой до того момента, пока ситуация с будущим верфи не прояснится. Безопасность бизнеса и сохранение денег для нидерландской фирмы — приоритетные задачи», заявил Андрей Бабин.

Напомним, Кострома начала сотрудничать с Голландией в 2017 году. За это время верфь построила и спустила на воду 6 корпусов танкеров. В ближайшие пять лет предприятие надеялось подписать контракты на строительство ещё 10−15 подобных кораблей.

Первого июня 2021 года верфь признали банкротом, в отношении её открыли конкурсное производство. Основным кредитором верфи является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сумма его требований равняется 220 млн рублей.

Предприятие надеялось выйти из кризиса, заключив инвестиционную сделку со «столичными финансовыми организациями». Планировалось, что они обеспечат верфь заказами и финансовыми гарантиями, за счёт которых кораблестроители постепенно закроют долги перед АСВ. Будет ли заключено такое соглашение, пока не ясно. По информации источника ИА REGNUM на костромской верфи заказы на строительство 7 и 8 корпусов нефтеналивных танкеров, которые должны были строить в Костроме, переданы китайским предприятиям.