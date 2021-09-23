Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Доходы бюджета Санкт-Петербурга достигнут психологически важной величины в 1 трлн рублей в 2024 году. Расходы города превысят 1 трлн еще в 2023 году. Такие показатели содержатся в проекте бюджета Северной столицы на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Согласно опубликованному проекту, в 2022 году доходы бюджета составят 874 млрд рублей, расходы — 918 млрд рублей, дефицит бюджета составит 43,7 млрд рублей.

В 2023 году город планирует заработать уже 960 млрд рублей, потратить 1 трлн 6 млрд рублей (с учетом федеральных поступлений и заимствований), дефицит планируется в размере 46,4 млрд рублей.

В 2024 году доходы бюджета Санкт-Петербурга должны составить уже 1 трлн 33 млрд рублей, расходы — 1 трлн 63 млрд рублей, дефицит — 30,2 млрд рублей.

Напомним, увеличение бюджета Санкт-Петербурга до 1 трлн рублей было одним из главных предвыборных обещаний Александра Беглова на выборах губернатора в 2019 году. К 2024 году, когда состоятся новые выборы, это обещание губернатора может быть выполнено.