Волгоград, 23 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Волгоградской области 23 сентября подтверждено 339 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 344 человека, скончались от осложнений 17 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки зафиксированы в 28 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 89 633 носителя инфекции, справились с заражением 79 763 жителя, скончались 2 653 человека.

Получают медицинскую помощь в стационарах и амбулаторно 7 217 пациентов.