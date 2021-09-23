Москва, 23 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Москва стала первопроходцем выпуска «зелёных» облигаций, но теперь механизм доступен для других регионов, заявил 23 сентября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

Он прокомментировал планы ряда субъектов РФ по выпуску «зелёных» облигаций.

«Москва — первый субъект Российской Федерации, разместивший «зелёные» облигации на 70 млрд рублей, средства от выпуска которых будут направлены на городские проекты, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта — замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. «Зелёное» финансирование имеет хорошие перспективы развития в России, и ряд регионов вслед за Москвой уже планируют за счет выпуска «зелёных» облигаций привлечь финансирование в свои экологические проекты», — рассказал Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что Москва, будучи первопроходцем, при подготовке к выпуску провела необходимые для выпуска субфедеральных «зелёных» облигаций процедуры.

«В частности, была проанализирована российская и международная правовая база на предмет возможности выпуска публичным эмитентом «зелёных» облигаций, установлен подход к организации и структурированию такого выпуска в целях его соответствия российским и международным стандартам устойчивого развития. Совместно с коллегами из Московской биржи внесены изменения в Правила листинга Московской биржи, которые обеспечили возможность включения «зелёных» облигаций регионов в Сектор устойчивого развития. Теперь такая возможность есть у других субъектов России, и механизм выпуска «зелёных» облигаций стал полностью доступен для всех российских регионов», — заявил московский чиновник.

Ефимов заверил, что Москва готова поделиться своим опытом по вопросам подготовки размещения, выбора подходящих для «зелёного» финансирования проектов, проконсультировать по взаимодействию с международными и российскими рейтинговыми агентствами и инвестиционными институтами.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил критерии отбора «зелёных» проектов и «инициатив в сфере устойчивого развития», которые смогут претендовать на льготное финансирование.