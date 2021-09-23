Москва, 23 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову не пугает угроза введения против неё американских санкций. Её слова приводятся 23 сентября в телеграм-канале ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более, когда они основаны на доносах», — сказала Памфилова.

Она добавила, что участь доносчиков «жалка и презренна». Для неё же больше всего значит доверие избирателей, российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету на 2022 финансовый год, которая предусматривает расширение санкционного списка российских чиновников и бизнесменов на 35 человек. В их число вошла и Памфилова.

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