Москва, 23 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины от COVID-19, предназначенной для подростков, получил российский Минздрав. Об этом 23 сентября сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-ковид-вак-М», — приводит его слова ТАСС.

Также помощник главы минздрава РФ уточнил, что теперь документы в соответствии с установленной процедурой направят на экспертизу и по ее результатам будут принимать решение о государственной регистрации указанного препарата.

При этом Кузнецов заверил, что в случае положительного решения о регистрации вакцины от нового заболевания для подростков она будет применяться «исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра Айдар Ишмухаметов заявил, что вопрос о том, чтобы вакцина «Ковивак», разработанная Центром им. Чумакова, была признана другими странами, в большей степени является политическим.