Анкара, 23 сентября 2021, 14:04 — REGNUM Дополнительный военный контингент направлен Турцией в северо-западную часть Сирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве.
По их информации, в Сирию отправлены несколько тысяч военнослужащих. Они будут контролировать дороги, которые ведут к турецко-сирийской границе, и должны будут дать отпор в случае наступления сирийских сил в провинции Идлиб.
Напомним, Идлиб остаётся единственным в Сирии регионом, значительную часть которого контролируют бандформирования. Здесь находятся наблюдательные посты турецкой армии.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что турецкая оккупация северной части страны — основная причина эскалации напряжённости в провинции Идлиб.
Читайте также: Дамаск потребовал от Анкары немедленного вывода войск с севера Сирии