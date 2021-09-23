Анкара, , 14:04 — REGNUM Дополнительный военный контингент направлен Турцией в северо-западную часть Сирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве.

По их информации, в Сирию отправлены несколько тысяч военнослужащих. Они будут контролировать дороги, которые ведут к турецко-сирийской границе, и должны будут дать отпор в случае наступления сирийских сил в провинции Идлиб.

Напомним, Идлиб остаётся единственным в Сирии регионом, значительную часть которого контролируют бандформирования. Здесь находятся наблюдательные посты турецкой армии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что турецкая оккупация северной части страны — основная причина эскалации напряжённости в провинции Идлиб.

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