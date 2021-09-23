Москва, , 14:12 — REGNUM Западная цивилизация находится в стадии деградации. Об этом 23 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Рождение варваров из слёз Запада о правах человека Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Идет деградация западной цивилизации», — сказал Коротченко.

По его мнению, западная цивилизация технологически еще мощна, у нее есть новые, уникальные прорывные технологии, есть влияние, военная мощь, но все это остатки мощи уходящего мира. У России же ситуация складывается иным образом.

«Мы движемся вперед, мы видим свою перспективу. Наш локомотив идет веред, а запад остался на разбитом полустанке», — заявил Коротченко.