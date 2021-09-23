Магас, 23 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Ингушетии приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса уже более 145 тыс. жителей, при этом полностью привиты обоими компонентами вакцины почти 140 тыс. граждан. Об этом 23 сентября сообщили в региональном минздраве.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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«Количество провакцинированных от COVID-19 составило 145 642 человека, привиты полностью 139 892 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Ингушетии необходимо привить для создания коллективного иммунитета 60% жителей — более 214 тыс. человек. Исходя из этого показателя план по вакцинации в настоящее время выполнен на 67%. Между тем власти региона сообщали, что полностью завершить вакцинацию от коронавируса планируется к октябрю 2021 года.

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