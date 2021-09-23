Москва, 29 июня, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает вакцинацию лучшим способом достижения иммунитета и заявляет о безопасности прививки при любом уровне антител, заявила официальный представителя ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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По её словам, оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий.

«Присутствие определённых антител в обычных тестах обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — сказала она РБК.

Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вуйнович заявила, что большинство стандартных тестов, которые используются в клинических условиях, не могут дать точную информацию о том, какой у конкретного человека уровень иммунитета. Она просто маркируют, что некоторый иммунитет против коронавируса и человека есть.

Более точные тесты с детальными данными об иммунитете можно сделать только в лабораторных условиях. Это очень специфические тесты и делать их массово невозможно. Именно поэтому ВОЗ не дает рекомендации делать тесты на антитела.

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