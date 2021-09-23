Новосибирск, 23 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1749 пациентов, в том числе 38 детей. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 160 человек, на ИВЛ — 21 пациент», — уточняется в оперативном сообщении.

Отмечается, что в регионе сделано 2 484 090 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одиннадцать новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки.