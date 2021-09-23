Москва, 23 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. На начало 2021 года в России было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

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Отмечается, что из всех машин, которые числятся в России, на автомобили сегмента В (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль) приходится 42%. Самым распространенным в этом сегмента авто является модель Lada 2107. На начало второго полугодия 2021 года в России числилось 1 636 000 экземпляров данной модели.

Следующим по величине сегментом является класс SUV (кроссоверы и внедорожники). Их доля составляет 26%. При этом внедорожник Lada 4×4 считается самым распространенным в этом сегменте (995 тыс. ед.).

На третьем месте оказался сегмент С (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») с долей 14,5%. Тут лидирует модель Ford Focus (758 тыс. шт.).

Напомним, в 2020 году средний чек дилерского центра, предоставляющего услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей в России, вырос на 7% в годовом сравнении.

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