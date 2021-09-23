Уфа, 23 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате возгорания автомобиля после ДТП на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что днем 23 сентября на 166 км автотрассы Р240 «Уфа — Оренбург» около г. Салават столкнулись автомобили RENAULT MASTER и пассажирская «Газель». В результате Газель загорелась.

Отмечается, что спасатели потушили горящий автомобиль.

«Предварительно в результате ДТП четыре человека погибло (находились в пассажирской Газели), еще один пострадал (водитель RENAULT MASTER). Информация оперативная, подлежит уточнению», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что спасатели деблокировали водителя из грузового автомобиля. В настоящее время медики ему оказывают необходимую медпомощь.