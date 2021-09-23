Кировград, Свердловская область, 23 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела об убийстве в Кировграде (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

В городе убили женщину и двоих её детей (обоим было по четыре года). После этого квартиру с телами погибших подожгли.

Подозреваемый задержан — это 35-летний рецидивист (ранее был судим за грабеж, убийство, хищение транспорта и вымогательство). Он уже дал признательные показания.

«Когда полиция его задержала, у него были обнаружены золотые украшения и сотовый телефон погибшей женщины», — сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, работу по раскрытию преступления на месте ЧП организовывал начальник свердловского главка МВД Александр Мешков.