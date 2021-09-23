Тамбов, 23 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Обыски по уголовному делу о мошенничестве прошли у бывших руководителей футбольного клуба «Тамбов». Об этом 23 сентября сообщает Telegram-канал Baza.

Sanekk087na Стадион клуба «Тамбов»

Отмечается, что обыски прошли в домах бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова и бывшего генерального директора клуба Ольги Коноваловой, а также ещё у нескольких сотрудников.

Размер кредиторской задолженности «Тамбова» составляет 536,8 млн рублей. Клуб не выплачивал зарплаты футболистам.

В сезоне 2020/21 «Тамбов» занял последнее, 16-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После окончания сезона деятельность клуба была приостановлена из-за финансовых проблем, а в отношении его руководителей были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Ранее бывшие руководители «Тамбова» обвинялись по делу о намеренном поражении в нескольких матчах и махинациях с зарплатами игроков.

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