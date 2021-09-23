Вашингтон, 23 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс не поддерживает выход документального фильма сервиса Netflix об опеке над ней. Об этом 23 сентября пишет издание Page Six, ссылаясь на источник, близкий к артистке.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

«Это еще один несанкционированный документальный фильм без её благословения или участия», — объясняет инсайдер издания. Однако, по словам режиссёра фильма Эрин Ли Карр, она связывалась с Бритни Спирс — Карр отправила певице «сверхзащищённое» письмо, поэтому «имеет основания полагать, что она смогла его прочитать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального фильма об опеке над Бритни Спирс под названием Britney vs Spears («Бритни против Спирс»). Премьера киноленты состоится 28 сентября 2021 года.