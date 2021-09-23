Старый Оскол, Белгородская область, 23 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Нарушения природоохранного законодательства выявил Росприроднадзор в ходе проверки Стойленского ГОКа в Старом Осколе Белгородской области. Общая сумма штрафов предприятию превысила миллион рублей, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе Росприроднадзора.

Пресс-служба Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора Добыча железной руды

Специалисты проводили плановую выездную проверку комбината, ведущего добычу руды открытым способом. В общей сложности выявлено 26 нарушений в области экологической экспертизы, охраны атмосферного воздуха и в области обращения с отходами производства и потребления. В частности, компания нарушила законодательство при вводе в эксплуатацию юго-западного отвала горных пород и не соблюдало правила эксплуатации установок очистки газа на фабриках комбината.

К административной ответственности привлечены юридические и должностные лица ГОКа, общая сумма наложенных штрафов составила 1 млн 225 тысяч рублей.