Москва, , 13:52 — REGNUM Несмотря на претензии по Крыму, Турция продолжает сотрудничать с Россией в тех областях, где это ей выгодно. Об этом 23 сентября заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С одной стороны, они радуются хорошим отношениям с Россией, завлекают наших туристов, покупают у нас С-400, мы строим для них атомную станцию, размещаем у них какие-то заказы. А с другой стороны, говорят о каком-то непризнании Крыма», — заявил Джабаров.

«Крыму совершенно без разницы, признают выборы на территории Крыма и Севастополя в Турции или нет — это субъекты РФ. В признании любого другого государства эти территории не нуждаются», — указал он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.