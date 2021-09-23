Москва, 23 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Несмотря на претензии по Крыму, Турция продолжает сотрудничать с Россией в тех областях, где это ей выгодно. Об этом 23 сентября заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«С одной стороны, они радуются хорошим отношениям с Россией, завлекают наших туристов, покупают у нас С-400, мы строим для них атомную станцию, размещаем у них какие-то заказы. А с другой стороны, говорят о каком-то непризнании Крыма», — заявил Джабаров.

«Крыму совершенно без разницы, признают выборы на территории Крыма и Севастополя в Турции или нет — это субъекты РФ. В признании любого другого государства эти территории не нуждаются», — указал он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.