Магас, 23 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Ингушетии за последние сутки скончался от COVID-19 один пациент. Общее число смертей от опасной инфекции в регионе достигло 312 человек, сообщили 23 сентября в федеральном оперативном штабе. Всего в сентябре в регионе стали жертвами COVID-19 34 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным минздрава субъекта РФ, в Ингушетии в настоящее время госпитализированы 207 человек, в тяжелом состоянии находятся 27 из них, при этом 23 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные больные — 1176 человек — ввиду относительно удовлетворительного состояния лечатся амбулаторно.

Всего, по данным федерального оперштаба, в Ингушетии заразились коронавирусом 21 065 человек, в том числе 63 человека за последние сутки. Выздоровели за все время 19 292 пациента (+101 за сутки).